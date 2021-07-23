Tatilciler akın etti! Eğirdir Gölü’nde bayram yoğunluğu

Yüz binlerce vatandaş 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için Ege ve Akdeniz'e akın ederken, Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü de ziyaretçi akınına uğradı. Tatil bölgelerine gidemeyen ya da tercihini bu yönde kullanan vatandaşlar, göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

NE ANTALYA, NE DE BODRUM... EĞİRDİR GÖLÜ'NDE YOĞUNLUK

Eğirdir ilçesine adını veren ve günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl’ olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, eşsiz manzarası ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Isparta ve çevre illerdeki vatandaşlar Eğirdir Gölü’ne akın etti. Sıcak havada serinlemek isteyenler, ince kum özelliğine sahip Altınkum Plajı ile Beydere köyü yakınlarında bulunan Bedre Plajı’nı doldurdu. Plajlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar hem serin suların hem de kumsalın tadını çıkardı.

"GAYET GÜZEL, HOŞUMA GİTTİ" Konya’dan Eğirdir Gölü’ne gelen Gürkan Ateş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ilk kez geldiğini söyledi. Ateş, “Gayet güzel, hoşuma gitti. Yoğunluk var. Onun dışında su gayet güzel. Zaten kamp için gelmiştim” dedi.

"EĞİRDİR GÖLÜ ISPARTA'NIN CENNETİ GİBİ" Ailesiyle birlikte göle yüzmeye gelen Ahmet Çelik de bu yaz mevsiminde üçüncü kez geldiğini belirtti. Çocukları eğlendirmek için Eğirdir Gölü’nü tercih ettiklerine değinen Çelik, “Çocuklar kumsalda oynaşıyor. Eğirdir Gölü Isparta’nın cenneti gibi. Buraya can veren bir nokta. Cıvıl cıvıl, tertemiz, şahane bir yer” diye konuştu.