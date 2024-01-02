TEM Otoyolu’nda yaşanan intihar girişimin ardından dram çıktı! Kan donduran istismar iddiası

"AİLEM İNTİHAR ETMEM İÇİN BASKI YAPTI"

Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen genç kızın, intihar girişiminin ardından dram çıktı. Hayat hikayesi kan donduran genç kız ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından “intihar et” baskısı yapıldığını iddia etti. 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen genç kızın, bir hastanenin psikiyatr bölümüne giriş yaptığı ve ilaç yazıldığı ayrıca yatış önerildiği ancak hastanenin bilgisi olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.