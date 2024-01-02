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TEM Otoyolu’nda yaşanan intihar girişimin ardından dram çıktı! Kan donduran istismar iddiası

02.01.2024 23:10 | Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki üstgeçitten yola atlayan ve hava yatağına düşen 19 yaşındaki genç kızın hayat hikayesi herkesin kanını dondurdu. Ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı iddia edelin genç kızın, ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.

TEM Otoyolu’nda yaşanan intihar girişiminin altından dram çıktı. Ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı iddia edilen genç kızın ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü

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TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde 25 Eylül 2023'te yaşanan olayda 19 yaşındaki Zelal A., üstgeçitte intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolun yan yol kısmını trafiğe kapatmış, itfaiye ekipleri ise hava yatağı açmıştı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan genç kız, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen genç kız hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Genç kızın atladığı o anlar ise kameralara yansımıştı.

"AİLEM İNTİHAR ETMEM İÇİN BASKI YAPTI"

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Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen genç kızın, intihar girişiminin ardından dram çıktı. Hayat hikayesi kan donduran genç kız ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından “intihar et” baskısı yapıldığını iddia etti. 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen genç kızın, bir hastanenin psikiyatr bölümüne giriş yaptığı ve ilaç yazıldığı ayrıca yatış önerildiği ancak hastanenin bilgisi olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

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İntihar otoyol tem
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