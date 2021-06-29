HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tepki çeken görüntü! Duvar çekilince mezarlar dışarıda kaldı

Tepki çeken görüntü! Duvar çekilince mezarlar dışarıda kaldı

29.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli ilçesinde Paşa Türbesi Mezarlığında yeni bir istinat duvarı çekilince bazı kabirler mezarlık dışında kaldı. Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, "Bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş, Kızkalesi ve Akpınar mahalleleri halkının defin için kullandığı Paşa Türbesi Mezarlığına çekilen istinat duvarı tartışma konusu oldu. Duvarın çekilmesiyle bazı kabirler mezarlık dışında kaldı.

İstinat duvarı çekildi, bazı kabirlerin mezarlık dışında kalması tepki çekti

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş, Kızkalesi ve Akpınar mahalleleri halkının defin için kullandığı Paşa Türbesi Mezarlığına çekilen istinat duvarı tartışma konusu oldu. Duvarın çekilmesiyle bazı kabirler mezarlık dışında kaldı.
Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, Mersin Antalya D-400 karayolu ile mezarlık duvarı arasında kalan 35-40 senelik mezarların karayolları sınırına girdiğini belirterek, "Burası 3 mahallenin ortak kullandığı bir mezarlık. Bununla alakalı biz 3 muhtar Büyükşehir Belediyesine buranın istinat duvarının bakımıyla alakalı dilekçe vermiştik. Bu çalışmalar doğrultusunda bu istinat duvarı yapıldı. Burada 4 tane mezarımız karayolları sınırında kaldığı için bununla alakalı yanlış paylaşımlar yapıldı.
İşin gerçeği şu, bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.
Konuyla alakalı mezarlıklar daire başkanıyla da görüştüklerini ifade eden Kale, "Kendileri bu mezarlar ile alakalı ailelerle görüşeceklerini, ailelerin istediği doğrultusunda da mezarların mezarlık içine alınacağını söylediler" şeklinde konuştu.
Mezarlık içerisinde 1220 yılında vefat eden Aktaş oğlu Sinan adlı bir Selçuklu komutanı için 1312 yılında yaptırılan kentteki ilk Türk eserlerinden Paşa Türbesi de bulunuyor. Bölgenin sit alanı olduğu ifade edilirken, yürütülen çalışmaların ise izne tabi gerçekleştirildiği belirtildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.