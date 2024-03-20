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  4. Tesettüre girmişti... Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in ilk tesettürlü kombininin fiyatı ortaya çıktı!

Tesettüre girmişti... Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in ilk tesettürlü kombininin fiyatı ortaya çıktı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 11:01
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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi gündem olmuştu. Gökhan'la tesettür kıyafet alışverişi yapan Çimen'in başörtülü şekilde karşımıza çıktığı ilk kombinin fiyatı da ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vuruyor. Dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

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TARZININ BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümlerinde kaos neredeyse hiç eksik olmuyor. 

İlişki ağının karmaşıklığı dışında alınan radikal kararlar karşısında sık sık şoklar yaşanıyor. 

Kıvılcım'ın kızı Çimen'in birliktelik yaşadığı Görkem'in abisi Gökhan için kapanması şok etkisi yaratmıştı.

Çimen sadece kapanmadı tabii... İmam nikahı kıyıp Gökhan'ın evine de yerleşti.

Çimen tesettürlü hali gündem olmuştu. Çimen annesinin evine utanmadan Gökhan'ı da alarak gelmişti. Çimen'in kombini de çok konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti sosyal medya
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