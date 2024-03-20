Tesettüre girmişti... Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in ilk tesettürlü kombininin fiyatı ortaya çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vuruyor. Dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümlerinde kaos neredeyse hiç eksik olmuyor.
İlişki ağının karmaşıklığı dışında alınan radikal kararlar karşısında sık sık şoklar yaşanıyor.
Kıvılcım'ın kızı Çimen'in birliktelik yaşadığı Görkem'in abisi Gökhan için kapanması şok etkisi yaratmıştı.
Çimen sadece kapanmadı tabii... İmam nikahı kıyıp Gökhan'ın evine de yerleşti.
Çimen tesettürlü hali gündem olmuştu. Çimen annesinin evine utanmadan Gökhan'ı da alarak gelmişti. Çimen'in kombini de çok konuşulmuştu.