Test Alert Notification ne demek? iPhone neden, 'Evde kal Türkiye' bildirimi gönderdi?

Bugün sabah saatlerinde Iphone kullanıcıları "Test Alert Notification - Evde Kal Türkiye" alarmıyla uyandı. Uyarı bildiriminin anlamı merak edilirken, test bildirimlerin nasıl kapatılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Test Alert Notification ne demek ve bildirimler nasıl kapatılır?
Test Alert Notification ne demek?
Bu sabah iPhone telefon kullanıcılarının yaşadığı alarm korkusu sosyal medyada gündem haline geldi.
Vatandaşlar arka arkaya çalan alarmlar sonrası "Test Alert Notification ne demek?" sorusunu araştırmaya başladı. Iphone marka telefon kullanıcıları bu sabah 10 kez üst üste gelen korku dolu bir alarmla uyandı.
Alarmda not olarak yazan "Acil durum uyarıları (Test Alert Notification) Evde Kal Türkiye yazısı" vatandaşlarda büyük endişeye sebep oldu.
Ne anlama geliyor?
Test Alert Natification Türkçe anlamıyla 'test uyarısı bildirimi' anlamına gelmektedir.
Test uyarısı nasıl kapatılır?
Telefonunuzun test alarm uyarlarını kapatmak için öncelikle Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum