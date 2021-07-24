Test Alert Notification ne demek? iPhone neden, 'Evde kal Türkiye' bildirimi gönderdi?

Bugün sabah saatlerinde Iphone kullanıcıları "Test Alert Notification - Evde Kal Türkiye" alarmıyla uyandı. Uyarı bildiriminin anlamı merak edilirken, test bildirimlerin nasıl kapatılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Test Alert Notification ne demek ve bildirimler nasıl kapatılır?