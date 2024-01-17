TikTok fenomeni Mükremin Gezgin değişimiyle gündemdeydi! Asker kaçağı çıkınca...

TikTok'ta kurguladığı "Hamilelik" konusuyla sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkileri üzerine çeken Mükremin Gezgin geçtiğimiz aylarda cezaevine girmişti. Gezgin 3 aya yakın cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu.
Cezaevine girme sebebinin ise 2-3 yıl önce gerçekleşen bir mevzu olduğunu açıklayan fenomen Mükremin Gezgin, 1 günlük girip çıkacağını ifade etmiş ama 3 ay sonra çıkabilmişti.
Değişimiyle de adından söz ettiren fenomen şimdi de asker kaçağı çıktı. Sosyal medyada attığı hikayelere "kadın kadın" diyerek başlayan Mükremin Gezgin'in sözleri ve polisle diyaloğu gündem oldu.
Mükremin Gezgin, "Benim 10 günüm kaldı arkadaşlar. Bir de bu askerlik başıma çıktı. Sağlık ocağına, oradan hastaneye gideceğim. Beni polisler çevirdi. Beni aşağı indirdiler, sen asker kaçağısın dediler" ifadelerini kullandı.
Kendisine gelen mesajı da paylaşan fenomen "Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım g.tüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, 'abi niye kulağıma söylemiyorsun?' Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!" dedi.