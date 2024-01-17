TikTok fenomeni Mükremin Gezgin değişimiyle gündemdeydi! Asker kaçağı çıkınca...

Kendisine gelen mesajı da paylaşan fenomen "Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım g.tüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, 'abi niye kulağıma söylemiyorsun?' Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!" dedi.