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  4. Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yatak sahnesi fragmana damga vurdu! Ateşli sahneler çok konuşuldu

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yatak sahnesi fragmana damga vurdu! Ateşli sahneler çok konuşuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 10:20 | Son Güncelleme:
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İki ünlü oyuncu yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’i bir araya getiren ‘Yarın Yokmuş Gibi’ dizisi için geri sayım başladı. Dizinin yeni fragmanı seyirciyle buluştu. Fragmandaki cesur sahneler dikkat çekti.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı GAIN dizisi 'Yarın Yokmuş Gibi'nin yayın tarihi belli oldu.

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CESUR FRAGMANI GÜNDEM OLDU

‘İstanbul Kırmızısı’ filminde birlikte kamera karşısına geçen Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün 6 yıllık aranın ardından yeni bir dizi için tekrardan bir araya geldi.

Ünlü isimler Gain’de yayınlanacak ‘Yarın Yokmuş Gibi’ dizisi için bir araya geldi. Ünlü isimleri yıllar sonra bir araya getiren ‘Yarın Yokmuş Gibi’ dizisi 14 Şubat'ta yayınlanacak.

Merak ve heyecanla beklenen Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü buluşturan “Yarın Yokmuş Gibi” dört bölümlük mini dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

Zeynep Günay’ın yönettiği ve Ekin Atalar’ın yazdığı dizide seyirciyi romantizm ve gizem dolu bir atmosfer bekliyor. Yayınlanan fragmandaki cesur sahneler dikkat çekti. 

Özellikle ünlü isimlerin yatak sahnesi çok konuşuldu. Merakla beklenen dizi için geri sayım başladı.

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Halit Ergenç Tuba Büyüküstün Oyuncu ünlü oyuncu
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