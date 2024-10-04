MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Ünsal lüks evinin kapılarını ilk kez açtı! Görenler hayran kaldı

Tuba Ünsal lüks evinin kapılarını ilk kez açtı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuba Ünsal şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Oyuncu ve eski manken Ünsal evinin kapılarını Marie Claire Maison dergisi için açtı. Ünsal'ın evini görenler hayran kaldı.

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa lüks eviyle dikkat çekti. Ünsal, evinin kapılarını ilk kez Marie Claire Maison dergisi için açtı.
Ünlü isim dergi için yapılan çekimden bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şık ve zarif ev dekorasyonuyla dikkat çeken Tuba Ünsal’ın evini görenler hayran kaldı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin evine sosyal medyada; 'harika döşenmiş', 'çok beğendim bakış açısı mükemmel', 'ince bir zevkle tasarlanmış', 'çok zevkli ve çok tarz bir ev' gibi yorumlar yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
Tuba Unsal
En Çok Okunan Haberler
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Arabada sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! Devlet memuru işinden kovuldu

Arabada sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! Devlet memuru işinden kovuldu

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

Sosyal medya bu adamı konuşmuştu! 188 yaşında olduğu iddia edilmişti

Sosyal medya bu adamı konuşmuştu! 188 yaşında olduğu iddia edilmişti

Evini çok beğendi ama laf atmadan duramadı! Konuyu Narin'e getirerek sert çıktı

Evini çok beğendi ama laf atmadan duramadı! Konuyu Narin'e getirerek sert çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.