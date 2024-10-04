Tuba Ünsal lüks evinin kapılarını ilk kez açtı! Görenler hayran kaldı

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde. Önceki İçerik Sonraki İçerik

EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa lüks eviyle dikkat çekti. Ünsal, evinin kapılarını ilk kez Marie Claire Maison dergisi için açtı.

Ünlü isim dergi için yapılan çekimden bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şık ve zarif ev dekorasyonuyla dikkat çeken Tuba Ünsal’ın evini görenler hayran kaldı.