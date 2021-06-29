Tuba Ünsal önce paylaştı sonra sildi: Eski aşkı Yalın'ın şarkısını dinlerken video paylaştı!

Mahallenin Muhtarı, Ruhsar, Kara Melek ve Vizontele Tuba gibi yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Bir dönem büyük aşk yaşadığı popçu Yalın'ın 'Aşk diye' adlı parçasında uzaklara dalarak video çekmesi ile hayranlarını şaşırttı.
Tuba Ünsal önce paylaştı sonra sildi!
39 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal, tatil sezonunu açtı. Çocukları ile tatilinde keyfini çıkaran Ünsal, yılın piştisini yaşadı.
Ünsal, 2013- 2018 yılları arasında evlilik yaşadığı gazeteci Mirgün Cabas ile aynı tatil beldesinde karşılaşması ile gündeme geldi.
Eski eşi ile karşılaşmasının şokunu atan Ünsal, son paylaşımı ile dikkat çekti.
Bir arabada seyir halindeyken 2006 senesinde büyük aşk yaşadığı Yalın'ın aşk diye şarkısı çalarken, uzaklara dalarak video yayınlaması kafaları karıştırdı.
Ünsal'ın bu paylaşımı kısa sürede eski aşkını mı özledi sorularını akıllara getirirken, bir süre sonra videoyu yayından kaldırdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum