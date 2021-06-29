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Tuba Ünsal önce paylaştı sonra sildi: Eski aşkı Yalın'ın şarkısını dinlerken video paylaştı!

29.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, yaz sezonunu açtı. Son olarak tatil yaptığı beldede eski eşi gazeteci Mirgün Cabas ile karşılaşarak yılın piştisini yaşayarak gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyen ünlü oyuncu, yıllar önce büyük aşk yaşadığı Yalın'ın şarkısında video yayınlaması ile dikkat çekti.

Mahallenin Muhtarı, Ruhsar, Kara Melek ve Vizontele Tuba gibi yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Bir dönem büyük aşk yaşadığı popçu Yalın'ın 'Aşk diye' adlı parçasında uzaklara dalarak video çekmesi ile hayranlarını şaşırttı.

Tuba Ünsal önce paylaştı sonra sildi!

39 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal, tatil sezonunu açtı. Çocukları ile tatilinde keyfini çıkaran Ünsal, yılın piştisini yaşadı.
Ünsal, 2013- 2018 yılları arasında evlilik yaşadığı gazeteci Mirgün Cabas ile aynı tatil beldesinde karşılaşması ile gündeme geldi.
Eski eşi ile karşılaşmasının şokunu atan Ünsal, son paylaşımı ile dikkat çekti.
Bir arabada seyir halindeyken 2006 senesinde büyük aşk yaşadığı Yalın'ın aşk diye şarkısı çalarken, uzaklara dalarak video yayınlaması kafaları karıştırdı.
Ünsal'ın bu paylaşımı kısa sürede eski aşkını mı özledi sorularını akıllara getirirken, bir süre sonra videoyu yayından kaldırdı.
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Tuba Unsal
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