Tuba Ünsal önce paylaştı sonra sildi: Eski aşkı Yalın'ın şarkısını dinlerken video paylaştı!

Mahallenin Muhtarı, Ruhsar, Kara Melek ve Vizontele Tuba gibi yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Bir dönem büyük aşk yaşadığı popçu Yalın'ın 'Aşk diye' adlı parçasında uzaklara dalarak video çekmesi ile hayranlarını şaşırttı.