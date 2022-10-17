Tüm muhalefet partilerini geride bıraktı! "AK Parti'nin kalesi" olarak bilinen ilde sürpriz çıkış: İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar

Siyasi partilerin çalışmaları ve liderlerinin çıkışlarıyla Türkiye seçim iklimini iyiden iyiye hissetmeye başladı. Kamuoyu araştırma şirketleri ise bu çıkışların halk nezdindeki yansımasını ortaya koyan seçim anketlerini paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma ekim ayı seçim anketini paylaştı. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonucunun sürprizi Konya'da Gelecek Partisi'nin tüm muhalefet partilerini geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmesi oldu. Ankette dikkat çeken diğer detaylar 5 ilde AK Parti'nin oy kaybı, İYİ Parti'nin ise kayda değer orandaki yükselişi oldu. İşte ORC Araştırma'nın son anketinden sonuçlar...

AK PARTİ'NİN KALESİNDE SÜRPRİZ ÇIKIŞ! İYİ PARTİ YÜKSELİRKEN...

İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ Afyonkarahisar'da ankete 1060 kişi katıldı. Buradan gelen sonuçlara göre birinci sırada açık ara farkla AK Parti yer aldı. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre yüzde 13,1 oranındaki oy kaybının yanı sıra yüzde 22 ile ikinci sırada yer alan İYİ Parti'nin yüzde 8,6'lık oy artışı dikkat çekti.



CHP İLK SIRAYA YERLEŞTİ Antalya'da 1750 kişi ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre 2018'de AK Parti'nin yüzde 35 ile birinciliği aldığı kentte CHP yüzde 3,2 oy artışı yaşayarak birinci sıraya yerleşti. AK Parti ise yüzde 9,1 oranındaki oy kaybıyla ikinci sıraya düştü. Üçüncü sırada gelen ve oyunu 2018'e oranla yüzde 7,2 artıran İYİ Parti'nin AK Parti'yle arasında yüzde 1,8 oranında oy farkı olduğu görüldü.



FARK KAPANDI Denizli'de 1590 kişinin katıldığı anket sonucunda ilk 3 sırada yer alan partiler arasında makasın kapandığı ortaya çıktı. AK Parti yüzde 9,2 oy kaybı yaşarken birinci sıradaki yerini korudu. AK Parti'yi takip eden ikinci parti ise yüzde 28,3 ile CHP oldu. İYİ Parti ise 2018'e oranla oyunu yüzde 8 artırarak yüzde 24,5 ile üçüncü sırada yer aldı.



OY KAYBINA RAĞMEN BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU Anket sonucuna göre AK Parti'nin en büyük oy kaybını yaşadığı il Konya oldu. 1425 kişinin katıldığı ankette seçmenlerin yüzde 42,5'unun tercihi AK Parti'yi birinci sırada tuttu. Öte yandan kentte MHP'nin de yüzde 7 oranında oy kaybettiği görüldü. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 2018 seçimlerinin ardından kurulan Gelecek Partisi'nin tüm muhalefet partilerini geride bırakarak yüzde 14,1 oy ile ikinci sıraya yerleşmesi oldu.

