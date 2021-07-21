HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk ve İsrailli dağcılar, yaz ortasında tipiye yakalandı

Türk ve İsrailli dağcılar, yaz ortasında tipiye yakalandı

21.07.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 4'ü Türk, 12'si İsrailli 16 dağcı, yaz ortasında tipiye tutuldu. Tipi karşısında çaresiz kalan dağcıları, rehberler Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk, GPS ile kullanarak zirveye ulaştırdı.

Ağrı Dağı'na 18 Temmuz günü Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 4'ü Türk, 12'si İsrailli 16 dağcı, tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 19 Temmuz günü kampı 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü tırmanışta rehberler GPS cihazını kullanarak yönlerini bulup zirveye ulaştı.

"ZİRVEYE KADAR DEVAM EDEN BUZULLAR VAR"

Türk dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde bayramlaştı.
Dağcılar, Türk rehberlerin tecrübesi sayesinde sağ salim inmeyi başardı. 20 Temmuz günü ana kampa dönen ekip, burada bir gün dinlendikten sonra Doğubayazıt'a vardı.
Yaklaşık 3 gün süren tırmanışı olumsuz hava koşullarına rağmen zirve yaparak taçlandırdıklarını söyleyen rehber Mustafa Tekin, Ağrı Dağı'nın en tehlikesi bölgesinin 4 bin 900 metresinde başlayan ve zirveye kadar devam eden buzullar olduğunu söyledi.
Ağrı Dağı'na tecrübeli rehberler eşliğinde tırmanıldığında sorun çıkmayacağını savunan ve bayramın ilk günü 159’uncu zirve tırmanışını gerçekleştiren Tekin, "Şapka buzullar yılın 12 ayı buzla kaplıdır. Temmuz ve ağustos aylarında bile zirvede bazen bizim gibi tipiye tutulabilirsiniz. Zirvede adeta kıyamet kopuyordu. Hava buz gibi soğuk, kar yağıyor, tipi savuruyordu. Yanımızdaki arkadaşımızı güçlükle görebiliyorduk. Fırtına şiddetini artırdığında ayakta bile durmak mümkün değildi. Çok şükür kazasız, belasız ekibi güvenli biçimde önce ana kampa daha sonra ilçe merkezine getirmeyi başardık" diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tamam zirveye cıkdınız ya ülkeyi kurtardınız tebrikler:)
Dağcılık bir tutku bir hevestir O hep çağırır sevenlerini.Bulutların üstüne ayak basmayı Ağrı Türkiyenin tek yüksek irtifa dağı dır.Karma tırmanış yürüyüş+buzul tırmanış türüdür. İskender ığdır ve recep çatak gibi son derece tecrübeli dağcıları hayattan almıştır ve daha ismini hatırlayamadıklarım hepsi huzur içinde yatsınlar...

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Çin'de sel felaketi! Sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Çin'de sel felaketi! Sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.