Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor! Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Yenidoğan çetesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan Çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı.
Örgüt lideri doktor Fırat Sarı'nın ifadesinde "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" ifadelerini kullanmıştı.
Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.
İşte o liste:
Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi / Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi
Dr. İlker Gönen
Dr. Ahmet Atilla Yılmaz
Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM