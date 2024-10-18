Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor! Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Yenidoğan çetesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan Çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

KAN DONDURAN SÖZLER!

Örgüt lideri doktor Fırat Sarı'nın ifadesinde "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" ifadelerini kullanmıştı.

İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.

İşte o liste: