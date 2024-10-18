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  4. Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor! Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor! Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.10.2024 16:28
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İstanbul ve Tekirdağ'da SGK'dan daha fazla para almak için akılalmaz bir düzen kuran ve bebekleri öldüren 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. İddianamede adı geçen 19 hastaneden ikisinin faaliyetleri askıya alındı. Terör örgütü PKK üyeliğinden 5 yıl yatan çete lideri doktor Fırat Sarı, "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" dedi. Öte yandan çetede yer alan doktor ve hemşirelerin isimleri de ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan Çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

KAN DONDURAN SÖZLER!

Örgüt lideri doktor Fırat Sarı'nın ifadesinde "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" ifadelerini kullanmıştı.

İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.

İşte o liste:

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Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi / Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla Yılmaz

Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM

Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
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