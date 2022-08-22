Türkiye'yi kahreden çifte dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kaza anında yaptıkları kahretti

Kahreden detaylarıyla Türkiye'nin acı hafızasına kazınan kazaların yankıları sürüyor. Derik'te faciada 20 kişi ölürken 26 kişi ise yaralanmıştı. Olay anında bölgede bulunan Ebubekir Ektiren kazadan kıl payı kurtuldu. "Maalesef bu ilk değil. Bu gidişle bu şekilde olursa son da olmayacak" sözlerini kullanan Ektiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmasını da dile getirdi. Öte yandan kazayla ilgili son gelişme olarak olay anını anbean gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde insanların can derdine düştüğü ve sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı. Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı... 3 tutuklama SON DAKİKA | Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit: 307 metre fren izi var, otobüsün hızı 130 km'ydi

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ! KAZADAN BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi.

Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever’i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.

Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasında daldı. Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye çarpıp, apartmana çarparak durdu.