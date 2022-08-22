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  4. Türkiye'yi kahreden çifte dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kaza anında yaptıkları kahretti

Türkiye'yi kahreden çifte dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kaza anında yaptıkları kahretti

22.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün farklı illerde olsa da art arda ve benzer şekillerde gelerek meydana gelerek tüm Türkiye'yi yasa boğan, toplamda 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle, onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan iki kazayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleşen çifte kazaya ait yeni ortaya çıkan şok görüntüler facianın boyutun gözler önüne serdi.

Kahreden detaylarıyla Türkiye'nin acı hafızasına kazınan kazaların yankıları sürüyor. Derik'te faciada 20 kişi ölürken 26 kişi ise yaralanmıştı. Olay anında bölgede bulunan Ebubekir Ektiren kazadan kıl payı kurtuldu. "Maalesef bu ilk değil. Bu gidişle bu şekilde olursa son da olmayacak" sözlerini kullanan Ektiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşmasını da dile getirdi. Öte yandan kazayla ilgili son gelişme olarak olay anını anbean gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde insanların can derdine düştüğü ve sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı.

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GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ! KAZADAN BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi.
Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever’i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.
Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasında daldı. Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye çarpıp, apartmana çarparak durdu.
Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu kazada da 16 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 26 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin Derik
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