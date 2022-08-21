Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu! 35 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı

Türkiye, dün yaşanan trafik kazalarıyla sarsıldı. Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği katliam gibi kazayla birlikte akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza herkesi yasa boğdu. Detaylar ise kahretti...

GAZİANTEP'TEKİ KAZA: 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18’inci kilometresinde dün saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa’ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs sürüklenerek itfaiye aracı ile ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.

Feci kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve muhabirler Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver dahil 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 9’unun durumunun ağır olduğu, 12 kişinin de taburcu edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan “Yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir“ dedi.

"SABAHA KADAR TÜM TESPİTLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "İki TIR’ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu gece boyunca gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2’si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında” dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe’nin ailesinin evine giderek, başsağlığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAZADAN YARALI KURTULAN KAMERAMAN "KAÇIN DİYE BAĞIRDIM"

Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, kazadan yaralı kurtuldu: “Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Otobüsün devrilerek geldiğini gördüm. ‘Kaçın’ diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum.”

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs şoförü Abdulkadir Memiş hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI

Hayatını kaybeden 15 kişinin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden; itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt; İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ve Mehmet Özsoy olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için de hazırlık yapıldı.

CANLI YAYINDA KAZAYI ANLATAN MUHABİRİN GÖZYAŞLARI

Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşları içinde konuştu: “Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Diyecek bir şey bulamıyoruz , çok zor.”

MARDİN'DE KAZAYA MÜDAHALE EDENLERE TIR ÇARPTI: 20 ÖLÜ

Gaziantep’teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü TIR, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Feci kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

MARDİN'DEKİ KAZANIN BOYUTUNU ORTAYA ÇIKARDI

Feci kazaya dair gördüklerini İhlas Haber Ajansına anlatan görgü tanığı Veysi Danış, "İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı" dedi.

İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti. İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış.

Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu.

Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3’Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin’in Derik ilçesinde iki TIR’ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır’ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU 1 HAFTA ÖNCE DERİK’E TAYİN OLMUŞ

Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin’in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.

CENAZESİNDE OĞLU VE EŞİNİN DUYGUSAL ANLARI YÜREK BURKTU

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören düzenlendi. Düzenlenen törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "YÜREĞİMİZİ DAĞLADI"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kazaların ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sosyal medya hesabından her iki kazadan sonra da başsağlığı ve taziye mesajları paylaştı: “Görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakâr, cefakâr sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında her iki kazada da hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında “Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı” dedikten sonra hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün maalesef içimizi yakan bir kaza haberini de Mardin’den aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor; yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim milletimizi bir daha böyle acılarla sınamasın.”

Aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de bulunduğu çok sayıda bakan ve siyasetçi de kazaya ilişkin mesajlar yayınlayıp hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

BASIN KONSEYİ’NDEN BAŞSAĞLIĞI

Basın Konseyi’nden yayımlanan mesajda ise “Zincirleme trafik kazasında, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver’i de kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Haber peşinde koşarken yaşamlarını yitiren meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve İhlas Haber Ajansı mensuplarıyla basın camiasına başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.



