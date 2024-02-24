Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti Gaddar dizisinde işlendi! O sahne sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy'un 'Dağhan Yalçın', Sümeyye Aydoğan'ın 'Aydan Güneş' karakterine hayat verdiği Gaddar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her bölümü yankı uyandıran dizinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu defa Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti Gaddar dizisine konu oldu.