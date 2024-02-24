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Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti Gaddar dizisinde işlendi! O sahne sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 08:02
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Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Gaddar dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran dizi bu defa son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide, Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti konusu işlendi. O sahneye yorum yağdı.

Çağatay Ulusoy'un 'Dağhan Yalçın', Sümeyye Aydoğan'ın 'Aydan Güneş' karakterine hayat verdiği Gaddar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Youtube

O SAHNE GÜNDEM OLDU

Her bölümü yankı uyandıran dizinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu defa Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti Gaddar dizisine konu oldu.
İzmir'de kendisini 'Üşümesin diye' aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren katil yakalanmış, olay anına ait taksideki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Yaşanan üzücü olay Hürer Ebeoğlu'nun senaryosunu yazdığı Ay Yapım imzalı diziye konu edildi.
Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği “Gaddar” lakaplı Dağhan dizide 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz’ı acımasızca öldüren katili yakalayıp camdan aşağıya attı.
Daha sonra da katilin cesedini taksicinin babasının dükkanının önüne astı. Dağhan acılı babaya 'Gözün açık gitmesin' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy GADDAR karakteri
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