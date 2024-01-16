Türkücü Ceylan canlı yayında vasiyetini açıkladı! Mezarımın başına gelip...

Vasiyetini açıklayan Ceylan, "Benim vasiyetim var bu şarkıyla ilgili. Ben ölürsem mezarımın başına gelip bu şarkıyı çalın. Bu şarkının bende yeri çok başka. Çünkü benim hayatımı anlatıyor. Bu şarkı benim hayatım" ifadelerini kullandı.