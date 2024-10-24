TUSAŞ şehitlerine son veda! Gözyaşlarıyla uğurlanıyorlar...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı gündemi sarstı. İki PKK'lı teröristin düzenlemiş olduğu saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Hain saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, makina mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Türkiye, TUSAŞ saldırısının şehitlerini gözyaşlarıyla son yolcuklarına uğurluyor;

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır