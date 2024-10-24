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  4. TUSAŞ şehitlerine son veda! Gözyaşlarıyla uğurlanıyorlar...

TUSAŞ şehitlerine son veda! Gözyaşlarıyla uğurlanıyorlar...

24.10.2024 14:55
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Türkiye TUSAŞ şehitlerine ağlıyor... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının şehitleri, gözyaşlarıyla uğurlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı gündemi sarstı. İki PKK'lı teröristin düzenlemiş olduğu saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Hain saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, makina mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Türkiye, TUSAŞ saldırısının şehitlerini gözyaşlarıyla son yolcuklarına uğurluyor;
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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TUSAŞ ŞEHİDİ TAKSİCİYE VEDA

TUSAŞ ŞEHİDİ TAKSİCİYE VEDA

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

Cenaze namazı sonrası Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
cenaze terör saldırısı TUSAŞ
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