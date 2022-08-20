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Ümraniyespor maçı sonu oldu! Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yollar ayrılıyor

20.08.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray ilk 3 haftada 6 puan toplarken, Sarı-Kırmızılılar oyunuyla eleştiriliyor. Özellikle geçtiğimiz sezonlardaki performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'nun oyunundaki düşüş dikkatleri çekerken, bu performans kaybının nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isteyen Galatasaray Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 galibiyet alırken, Giresunspor ve Ümraniyespor karşısında oynanan futbol eleştirilere neden olmuştu. Özellikle geçtiğimiz sezon yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu son haftalarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, yıldız oyuncunun grafiğindeki bu düşüşün nedeni ortaya çıktı.

TRANSFER...

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Geçtiğimiz sezon sözleşmesini 7 milyon TL karşılığında 5 yıllığına uzatılmasına transfer şartı ile kabul eden milli oyuncu beklediği teklifler gelmeyince hayal kırıklığına uğramış, devre arasında Burak Elmas yönetimi Freibourg’un teklifini reddetti. Transfer dönemi başında ise Dursun Özbek yönetimi Okan Buruk’un isteğiyle Lyon’dan gelen teklife olumsuz cevap verirken, iki teklifin reddi sonrasında mutsuz olduğu gözlenen Kerem ligin ilk 3 maçında beklentilerin hayli gerisinde kalırken, aklının transferde olduğu iddia edildi.

AYRILMASI BEKLENİYOR!

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Kerem Aktürkoğlu mayıs ayında "Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler." şeklinde, veda niteliğinde bir paylaşımda bulunsa da takımda kalırken yaşanan bu performans düşüşünün ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ ŞAŞIRTTI!

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İlk 3 haftada gol ya asist katkısı veremeyen Kerem 13 şut attı. 3’ü isabetsiz, 3’ü de engellenmiş şutlardı. Yaptığı 11 driplingin sadece 5’inde başarılı olabildi. Kötü kontrol yüzünden 10 top kaybetti. Attığı 7 uzun toptan sadece 1’si isabetli oldu. 10 ortasından 7’si yerini bulmadı. 3 maçta 6 da kısa pas verdi.

OKAN BURUK OYUNCUSUNU KORUDU

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Okan Buruk, Kerem Aktüroğlu için yaptığı açıklamada oyuncusunu “Çok çalışıyor, her antrenmanı doğru yapıyor. Sezon başı hazırlık kampında iyi işler yaptı. Oyunu sadece Kerem'in üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam bir takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in de performansının daha yukarı çıkacağını düşünüyorum” şeklinde savunmuştu.

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon 13 gol 13 asistlik performansıyla takımı sırtlayan isim olmuştu. Fatih Terim tarafından 24 Erzincanspor'dan gelen genç yıldız, Milli Takım'a kadar yükselerek kendini ispatladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
birinin hatırlatması lazım onun Galatasaray da oynadığının rezalet futbol oynuyor
wakyme geldi Kerem bundan sonra formanın yüzünü zor görür

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