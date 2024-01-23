Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in hamile olduğu iddia edilmişti! Oyuncu hamilelik iddialarına son noktayı koydu

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Reyyan Şadoğlu' karakteriyle adını geniş kitlelere adını duyurmuştu.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve son olarak Yüz Yıllık Mucize gibi birçok başarılı projede yer aldı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin 2 yıl önce evlenmişti.
Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşmişti. Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.
Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edilmişti. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasında Ebru Şahin hamilelik söylentilerine son noktayı koydu.
Şahin, "Sence öyle mi duruyorum her seferinde öyle şeyler çıkıyor ama doğru değil. Gerçek olursa zaten biz bunu paylaşırız " dedi.