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  4. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in hamile olduğu iddia edilmişti! Oyuncu hamilelik iddialarına son noktayı koydu

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in hamile olduğu iddia edilmişti! Oyuncu hamilelik iddialarına son noktayı koydu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 09:13 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Ebru Şahin hamilelik iddialarına son noktayı koydu. Muhabirin hamilelik sorusuna oyuncu, "Sence öyle mi duruyorum her seferinde öyle şeyler çıkıyor ama doğru değil" ifadelerini kullandı.

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Reyyan Şadoğlu' karakteriyle adını geniş kitlelere adını duyurmuştu.

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HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve son olarak Yüz Yıllık Mucize gibi birçok başarılı projede yer aldı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ile Ebru Şahin 2 yıl önce evlenmişti.

Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşmişti. Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.

Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edilmişti. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasında Ebru Şahin hamilelik söylentilerine son noktayı koydu.

Şahin, "Sence öyle mi duruyorum her seferinde öyle şeyler çıkıyor ama doğru değil. Gerçek olursa zaten biz bunu paylaşırız " dedi. 

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