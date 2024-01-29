Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın havuz pozları gündem oldu! "Omuzları bayağı geniş"

Selena, Dadı, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti. Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Tatil için Mauritius Adası'na giden oyuncu tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Oyuncu son olarak havuza girerek poz verdi.
Tatilin keyfini çıkaran oyuncu havuzda çektiği videoyu 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncunun paylaşımına, "Eşinle çocuklarınızla çok mutlu olun", "Bizim yerimize de yüz", "Omuzları bayağı geniş", "Çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.
Oyuncu, daha öncede kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşarak "İlk uzun uçuş denememiz bol şanssınızı alırım…" demişti.