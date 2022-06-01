Ünlü şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti! Ayşe Nazlı, annesinin doğum gününü böyle kutladı

Ünlü şarkıcı Nilüfer, Reha Muhtar ile birlikteliğinde bir de çocuk evlat edindi. Şarkıcının 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı objektiflere yansımıştı. Ayşe Nazlı şimdilerde büyüdü ve 22 yaşına bastı.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' gibi şarkılarıyla Türk popunun başarılı isimleri arasına adını yazdırdı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.