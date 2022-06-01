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Ünlü şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti! Ayşe Nazlı, annesinin doğum gününü böyle kutladı

01.06.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer'in Reha Muhtar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, büyüdü. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde İngiltere'de psikoloji okuyor. Sosyal medyayı sık kullanan Ayşe Nazlı, bugün annesi Nilüfer'in doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' gibi şarkılarıyla Türk popunun başarılı isimleri arasına adını yazdırdı.

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Ünlü şarkıcı Nilüfer, Reha Muhtar ile birlikteliğinde bir de çocuk evlat edindi. Şarkıcının 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı objektiflere yansımıştı. Ayşe Nazlı şimdilerde büyüdü ve 22 yaşına bastı.
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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı İngiltere'de eğitimini sürdürüyor. Psikoloji okuyan Ayşe Nazlı, annesinden uzakta olsa da doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

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"DEĞERLİM İYİ Kİ DOĞMUŞ"

Duygusal bir paylaşımda bulunan Nazlı, "Değerlim iyi ki doğmuş" ifadelerini kullandı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer
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