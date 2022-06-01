Ünlü şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti! Ayşe Nazlı, annesinin doğum gününü böyle kutladı

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' gibi şarkılarıyla Türk popunun başarılı isimleri arasına adını yazdırdı.
Ünlü şarkıcı Nilüfer, Reha Muhtar ile birlikteliğinde bir de çocuk evlat edindi. Şarkıcının 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı objektiflere yansımıştı. Ayşe Nazlı şimdilerde büyüdü ve 22 yaşına bastı.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı İngiltere'de eğitimini sürdürüyor. Psikoloji okuyan Ayşe Nazlı, annesinden uzakta olsa da doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.
Duygusal bir paylaşımda bulunan Nazlı, "Değerlim iyi ki doğmuş" ifadelerini kullandı.
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