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  4. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü sürprizi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü sürprizi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Gülseren Ceylan, aşkı Mehmet Ali Erbil'in adını dövme yaptırdı. Gülseren Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" notuyla karşılık verdi.

26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Erbil, evliliğe sıcak baktığını ve yeniden baba olmak istediğini belirtti.

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SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan ilişkisiyle gündemde kalmaya devam ediyor.


Ceylan ile sık sık paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Ceylan, Sevgililer Günü'nde komedyenin ismini dövme yaptırdı.

Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" diyerek, Instagram'dan paylaştı.

Paylaşıma hayranları tarafından yorum yağdı. 

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