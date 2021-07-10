Ünlü teknik direktörün zor anları! Sevgilisi denize üstsüz girince...

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs, genç sevgilisi Zara Charles ile İspanya’da tatilde. İkilinin sakin bir koyda denize girdiği anlar görüntülendi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ryan Giggs ve sevgilisi denize girmek için sakin bir koy seçmesine rağmen görüntülenmekten kaçamadı.