Ünlü teknik direktörün zor anları! Sevgilisi denize üstsüz girince...

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs, genç sevgilisi Zara Charles ile İspanya’da tatilde. İkilinin sakin bir koyda denize girdiği anlar görüntülendi.
ZARA CHARLES ÜSTSÜZ DENİZE GİRDİ
Manchester United’ın eski oyuncularından Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs, genç sevgilisi Zara Charles ile İspanya tatilinde objektiflere yansıdı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ryan Giggs ve sevgilisi denize girmek için sakin bir koy seçmesine rağmen görüntülenmekten kaçamadı.
47 yaşındaki eski Manchester United oyuncusunun 33 yaşındaki sevgilisi Zara Charles, bikinisinin üstünü çıkararak denize girdi.
Üstsüz denize giren sevgilisinin görüntülenmediğini kontrol etmek için sık sık etrafı gözetleyen teknik adamın gergin hali fotoğraflara yansıdı.
Zara Charles ise sevgilisi Ryan Giggs’in aksine rahat tavırlar sergiledi.
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