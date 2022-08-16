Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'daki rolleriyle hafızalara kazınmıştı

Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın vefat haberini tiyatro sanatçısı Behzat Uygun ve Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

"TİYATRO VE SİNEMA BİR EMEKTARINI KAYBETTİ"

Oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro ve sinema bir emektarını kaybetti. Mekanın cennet olsun Rıza Pekkutsal" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Pekkutsal, 17 Ağustos Çarşamba günü Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.