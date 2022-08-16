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Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'daki rolleriyle hafızalara kazınmıştı

16.08.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, Kemal Sunal'la oynadığı Korkusuz Korkak (Bombacı Mülayim) ve Yedi Bela Hüsnü filmleri ile Kaygısızlar dizisindeki rolleriyle hafızlara kazınmıştı. Pekkutsal, Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türk sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın vefat haberini tiyatro sanatçısı Behzat Uygun ve Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meslektaşımız Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

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"TİYATRO VE SİNEMA BİR EMEKTARINI KAYBETTİ"

Oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro ve sinema bir emektarını kaybetti. Mekanın cennet olsun Rıza Pekkutsal" ifadelerini kullandı.

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"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Pekkutsal, 17 Ağustos Çarşamba günü Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Rıza Pekkutsal, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı.
Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Çok sayıda sinema filminde yan rollerde yer aldı.
Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir’in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.
Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu.
Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı.
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Anahtar Kelimeler:
vefat Rıza Pekkutsal yeşilçam
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