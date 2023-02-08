Uydu görüntüleri depremin yarattığı hasarı gözler önüne serdi! Şehirlerin öncesine ve sonrasında ait görüntüler yürekleri yaktı

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Aynı zamanda depremden Suriye’nin kuzey kesimi de ciddi bir şekilde etkilendi. Maxar Technologies'in yeni yayınlanan görüntüleri, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ortaya çıkan hasarı uydu görüntüleriyle gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Islahiye, Nurdağı ve Düziçi ilçelerinden paylaşılan depremin öncesine ve sonrasına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Maxar, bulutların ve kötü hava koşullarının bazı bölgeleri etkilemeye devam ettiğini, ancak binalarda ve altyapıda önemli hasarın hala görülebildiğini söyledi.