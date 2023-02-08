Skandal görüntüler! Kahramanmaraş depremine twerk yaparak sevindi... “Rabbim yıktın mı yıkıyorsun”

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi ve çok sayıda can kaybına neden oldu. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir kişi Kahramanmaraş’taki depremlere sevinirken görüldü. Görüntülerde ismi açıklanmayan kişinin twerk yaparak dans etmesi de tepkilere neden oldu.

“ÇOK SEVİNİYORUM”

Sosyal medyada kısa sürede tepki çeken görüntüler twerk yaparak dans eden bir kişiyle başladı. Kamera karşısında geçen kişi depremlere ve yaşanan can kayıplarına sevindiğini söyleyerek “Ay muhteşem! Çok seviniyorum. Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki burada yayın açanlarda gebermiştir. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun. Yıktın mı yıkıyorsun yani. Öpüyorum. Allah senden razı olsun” ifadelerini kullandı.



