Ünlü YouTuber deprem bölgesinden gözyaşlarıyla anlattı! “Bütün binalar çökmüş durumda”

Sosyal medyada “Deli Mi Ne?” ismiyle tanınan fenomen Ali Abdüsselam Yılmaz depremden etkilenen Hatay’a gitti. Deprem bölgesinden sık sık sosyal medyaya paylaşım yapan Yılmaz, bölgede yıkılan binaları gösterdi.

Hatay’da bir arkadaşının annesini göçük altından çıkarttıklarını belirten fenomen isim tanımadığı bir kadını da kendi hayatını riske atarak enkazdan çıkarttı. Kendi imkanlarıyla yaşlı kadını kurtaran Yılmaz o anları ise, “Sordum çocuğu yokmuş, artık çocuğum sensin" notuyla o anları sosyal medyadan paylaştı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Enkazların arasında arabasıyla giderek durumu sosyal medyadan paylaşan Yılmaz gözyaşları içinde yardım istedi. Deprem bölgesindeki insanların daha çok yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten fenomen isim, “Yüz binlerce AFAD çalışanı olsa yine de yeterli olmuş. Bütün binalar çökmüş durumda. Hiçbir tane ayakta kalan bina yok. Yemeğe ihtiyaç var. Su yok. Arabalarına yemek doldurup getirin” dedi.