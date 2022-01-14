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  4. Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Anne kız aynı dizide oynamışlar

Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Anne kız aynı dizide oynamışlar

14.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de anne-babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm daha önce 'Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Anne’ dizilerinde birlikte rol aldı.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm, ailesi gibi oyunculuk mesleğini seçti.

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Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce 'Annem' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizilerinde birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin’in kızı olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocukları.

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Alize Gördüm, İstanbul'da bir akademide oyunculuk eğitimi aldı.

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Alize Gördüm daha önce verdiği bir röportajda aynı dizide yer aldığı annesi Vahide Gördüm ile ilgili "Düşünsenize hem ustanız hem anneniz Sorumluluklarım var ona karşı. Her bölümde belli eleştirileri oluyor, bunları dikkate alıp hayata geçirmem lazım mesela" demişti.

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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Vahide Perçin
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