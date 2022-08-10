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  4. Vegan aktivist Tash Peterson, sokak ortasında iç çamaşırlı protesto yaptı! Tepki çekmesine aldırmadan hayvan haklarını savundu

Vegan aktivist Tash Peterson, sokak ortasında iç çamaşırlı protesto yaptı! Tepki çekmesine aldırmadan hayvan haklarını savundu

10.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı hayvan haklarına yönelik paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Tash Peterson, protestolarına bir yenisini daha ekledi. Sokağın ortasında beyaz iç çamaşırı takımıyla elindeki pankartla hayvan haklarını savunan Peterson’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medyada daha çok ‘vegan booty’ adıyla bilinen ünlü vegan aktivist Tash Peterson, Avustralya'nın Melbourne kentinde iç çamaşırıyla bir protesto gerçekleştirdi. Hayvan hakları aktivistleri Stefania Ferrario ve Adriana Lava’nın da katılımıyla insanları vegan beslenmeye davet eden Peterson, tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medyadan protestolarının fotoğraflarını paylaşması üzerine Peterson sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarının hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabında modellerle birlikte Peterson, “Hayvanların başka seçeneği yok ama senin var. Vegan ol!”, “Son dakika haberi! Et oksijen değildir, onsuz da yaşanır!”, “Hayvanları yediğine inanamıyorum” ve “Vegan değilseniz hayvan istismarcısısınız” yazılı pankartlar tuttu.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Peterson, “Et, mandıra, yumurta, bal, deri, yün, kürk, kuş tüyü, pul, ipek, yarış, eğlence ve dirikesim endüstrilerine fon sağlamayı reddederek, türlerine göre başkalarına baskı yapmayı bırakmanın zamanı geldi. Vegan yaşayarak hayvan istismarı yapmayı bırakın” notunu ekledi.
Peterson protesto görüntülerini Instagram hesabından yaklaşık 20 bin takipçsiyle paylaştı. Instagram hikayesinde, "Bu görüntüler hakkında aldığım iğrenç mesajların ve yorumların miktarı delice. Keşke paylaşabilseydim, ama sadece kaldırılıyor.Bunun için teşekkür ederim, takıntılı olmaya devam edin. Bu sözler bana hakaret bile değil. Beni değil başkalarını incitebilir. Ben protestolarıma devam edeceğim" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya vegan aktivist
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