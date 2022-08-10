Vegan aktivist Tash Peterson, sokak ortasında iç çamaşırlı protesto yaptı! Tepki çekmesine aldırmadan hayvan haklarını savundu

Sosyal medyada daha çok ‘vegan booty’ adıyla bilinen ünlü vegan aktivist Tash Peterson, Avustralya'nın Melbourne kentinde iç çamaşırıyla bir protesto gerçekleştirdi. Hayvan hakları aktivistleri Stefania Ferrario ve Adriana Lava’nın da katılımıyla insanları vegan beslenmeye davet eden Peterson, tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medyadan protestolarının fotoğraflarını paylaşması üzerine Peterson sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarının hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabında modellerle birlikte Peterson, “Hayvanların başka seçeneği yok ama senin var. Vegan ol!”, “Son dakika haberi! Et oksijen değildir, onsuz da yaşanır!”, “Hayvanları yediğine inanamıyorum” ve “Vegan değilseniz hayvan istismarcısısınız” yazılı pankartlar tuttu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Peterson, “Et, mandıra, yumurta, bal, deri, yün, kürk, kuş tüyü, pul, ipek, yarış, eğlence ve dirikesim endüstrilerine fon sağlamayı reddederek, türlerine göre başkalarına baskı yapmayı bırakmanın zamanı geldi. Vegan yaşayarak hayvan istismarı yapmayı bırakın” notunu ekledi.