Victoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli Valentina Sampaio

Victoria's Secret'ın marka sorumlusu Ed Razek'ın, transların Victoria's Secret'ta yerinin olmadığını belirttiği açıklamadan pişman olması sonrası trans manken olarak 'Victoria's Meleği' yolculuğu başlayan Valentina Sampaio'nun bir zamanlar erkek olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor.

TRANS BİREY OLDUĞUNA KİMSE İNANAMIYOR

Hayatı boyunca pek çok zorluğa göğüs geren Brezilyalı model Valentina Sampaio'ın Victoria's Secret macerasına uzanan cesaret dolu hayatı ilham kaynağı oluyor.

Öğretmen bir anne ve balıkçı bir babanın çocuğu olarak 10 Aralık 1996 yılında Brezilya'nın Ceara eyaletinde doğdu. Valentina Sampaio adından önceki doğum ismini hiçbir kaynakta açıklamadı.

Çocukluğundan beri kendisini bedeninin aksine bir kadın gibi hissettiğini belirten Sampaio'ın serüveni aslında 8 yaşında başladı.

Annesi ve babası Sampaio'ın davranışlarını anlamlandırmakta zorlandığı için onu bir psikologa götürmeye karar verdi.