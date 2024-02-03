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  4. Victoria's Secret meleği Elsa Hosk külot modasına uydu! Cesur pozlarını peş peşe paylaştı

Victoria's Secret meleği Elsa Hosk külot modasına uydu! Cesur pozlarını peş peşe paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk cesur ve iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model bu defa külot modasına uydu. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan ünlü modelin son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model bu defa külot modasına uydu.

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SON POZLARI OLAY OLDU

Külot kombiniyle dikkat çeken Elsa Hosk üzerine aynı renkten bir hırka giydi. Kombinini kahverengi çizmeleri ile tamamlayan ünlü modelin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Victoria's Secret meleğine sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin', 'Tarzın efsane' gibi yorumlar yapıldı.
Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.
Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.
2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Elsa Hosk Model
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