Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Güzel Aşklar Diyarı ile ekrana geri döndü! Mide küçültme ameliyatı olmadan tam 45 kilo verdi

BİR ÖĞÜNÜNÜ ANLATTI

'Bir sabah ne yiyorum zayıflamak isteyenlere söylüyorum bir kaseye 4-5 kaşık yoğurt biraz kivi ya da avokado doğruyorum. Bir kaşık yulaf ezmesi, bir tatlı kaşığı bal, tarçın, çörek otu, keten tohumu hepsini koyup karıştırıyorum. Her gün bir yumurta kesinlikle var. O günkü kahvaltım bu. Ertesi sabah domates, yine yumurta var, biraz peynir parçası ekmek yok. Ekmek hiç yemiyorum. Akşamları da kuru fasülye mercimek bakliyat kilo yapmıyor. Et koyabiliyorsun tavuk koyabiliyorsun.'