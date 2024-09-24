Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün Güzel Aşklar Diyarı ile ekrana geri döndü! Mide küçültme ameliyatı olmadan tam 45 kilo verdi

MYNET-Bir dönemin efsane dizisi ve hâlâ özet bölümleriyle izlenen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hatırladığımız Halil Ergün uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü.
EKRANA GERİ DÖNDÜ
Halil Ergün; ilk bölümüyle izleyicisinden tam not alan ve kadrosunda Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi isimlerin yer aldığı Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle adından söz ettirdi.
Dizideki başarılı performansı ve değişimiyle dikkat çekmeyi başaran Halil Ergün'ün verdiği kiloları Gazeteci Birsen Altuntaş sordu. Ünlü isim kilo verme sürecini açık açık anlattı ve zayıflamak isteyenlere tavsiye bile verdi.
'NE DİYESTİYEN NE MİDE AMELİYATI...'
Diyetisyen desteği ve mide ameliyatı olmadan 45 kilo verdiğini açıklayan Halil Ergün 'Mide ameliyatı olmadım. Yalan söylüyorlar. Ekmeği, makarnayı, pilavı filan kestim' diyerek öğünlerinde neler yediğini de şöyle anlattı;
BİR ÖĞÜNÜNÜ ANLATTI
'Bir sabah ne yiyorum zayıflamak isteyenlere söylüyorum bir kaseye 4-5 kaşık yoğurt biraz kivi ya da avokado doğruyorum. Bir kaşık yulaf ezmesi, bir tatlı kaşığı bal, tarçın, çörek otu, keten tohumu hepsini koyup karıştırıyorum. Her gün bir yumurta kesinlikle var. O günkü kahvaltım bu. Ertesi sabah domates, yine yumurta var, biraz peynir parçası ekmek yok. Ekmek hiç yemiyorum. Akşamları da kuru fasülye mercimek bakliyat kilo yapmıyor. Et koyabiliyorsun tavuk koyabiliyorsun.'
YORUM YAĞDI
Halil Ergün'ün son haline sosyal medyada; 'gençleşmiş resmen', 'baya zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.