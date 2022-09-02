Yarım Elma'nın güzeller güzeli 'Yonca'sı Janset Paçal yıllara meydan okuyor!

TRT'de 1999-2004 yılları arasında ekrana gelen unutulmaz dizi Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

JANSET'İ GÖRENLER İNANAMIYOR

Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz'in ardından 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma dizisiyle hafızalardaki yerini sabitledi.

Komedi ve dram türündeki dizi ikiz kız kardeşler Gonca ve Yonca'nın hayatını konu edindi.

Dergi editörlüğü yapan Yonca'nın hayatı bir gün karşısına yıllardır görmediği ikiz kardeşi Gonca'nın çıkmasıyla değişir. Gonca bir anda İstanbul'a gelir ve Yonca'yı bulur. Başlarda Yonca bunu kabullenmese de ikiz kardeşini evine davet eder ve birlikte yaşamaya başlarlar.



Janset Paçal'ın hayat verdiği 'Yonca' da Günay Karacaoğlu'nun canlandırdığı 'Gonca' da çok sevildi.



Günay Karacaoğlu, hala dizilerde yer alsa da Janset Paçal'ı artık ekranlarda göremiyoruz.

Değişimi ile dikkat çeken Paçal'ın son hali göz doldurdu.



50'li yaşlarına giren Janset, güzelliğinden bir şey kaybetmediğini sosyal medya paylaşımlarıyla göz önüne seriyor.