Yediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinler

Diyetinize meyveleri dahil etmek ayrıca vitamin, mineral, lif ve sağlığı geliştirici bitki besinleri alımınızı tamamlamanın harika bir yoludur. Meyveler kas geliştirici gıdalar olarak kabul edilemez. Protein gereksinimlerinizin çoğunu karşılamak için, öğünlerinize yüksek proteinli gıdalar eklemelisiniz.

PROTEİN ZENGİNİ MEYVELER

MUZ Muzda iyi miktarda protein bulabilirsiniz: Dilimlenmiş muzla dolu bir fincan bu makro besin maddesinin yaklaşık 1,6 gramını içerir. Meyve, lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, bu da onu en zorlu egzersizler için bile harika bir enerji kaynağı yapar. Muz ayrıca önemli miktarda B6 vitamini, C vitamini ve potasyum içerir.

PORTAKAL Bir orta boy taze portakal, yaklaşık 1 g protein içerirken, bir fincan taze soyulmuş portakal 2 gr'a kadar protein sağlar. Bu meyve kalorisi düşüktür ve lif, A vitamini, C vitamini ve kalsiyum bakımından yüksektir.

AVOKADO Protein oranı yüksek meyveler hakkında düşünürken, avokado şansınızın aklınızın ucundan geçmez. Bununla birlikte, bu yeşil, kremsi meyve şaşırtıcı miktarda bu makro besin içerir. Fincan başına neredeyse 3g. Avokado sodyum ve karbonhidrat bakımından düşüktür, bu nedenle düşük karbonhidratlı diyete kolayca sığabilir ve mükemmel bir sağlıklı yağ, prebiyotik lif ve potasyum kaynağıdır.

GUAVA MEYVESİ Yüksek proteinli meyve söz konusu olduğunda, guava birinciliği alır. Bardak başına neredeyse 4.2 g protein içerir ve bu da onu etrafındaki en protein açısından zengin meyvelerden biri yapar. Guava, çoğunlukla Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilen tropikal bir meyvedir. Gevrek dokusu ve armut ve çilek karışımını andıran tatlı tadıyla bilinir. Guava harika bir lif, C vitamini ve potasyum kaynağıdır.