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Yediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinler

17.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protein alımınızı artırmanın yollarını mı arıyorsunuz? Kas yapmak veya kilo vermek için belirli bir günlük protein hedefine ulaşmaya çalışıyorsanız, hangi meyvelerin protein açısından yüksek olduğunu merak edebilirsiniz. Mevcut birçok mükemmel kaynak vardır ve meyvede bulunan küçük miktarlardaki protein, genel tüketiminizde büyük bir fark yaratmasa da size ekstra bir protein takviyesi sağlayabilir.

Diyetinize meyveleri dahil etmek ayrıca vitamin, mineral, lif ve sağlığı geliştirici bitki besinleri alımınızı tamamlamanın harika bir yoludur. Meyveler kas geliştirici gıdalar olarak kabul edilemez. Protein gereksinimlerinizin çoğunu karşılamak için, öğünlerinize yüksek proteinli gıdalar eklemelisiniz.

PROTEİN ZENGİNİ MEYVELER

MUZ

MUZ
Muzda iyi miktarda protein bulabilirsiniz: Dilimlenmiş muzla dolu bir fincan bu makro besin maddesinin yaklaşık 1,6 gramını içerir. Meyve, lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, bu da onu en zorlu egzersizler için bile harika bir enerji kaynağı yapar. Muz ayrıca önemli miktarda B6 vitamini, C vitamini ve potasyum içerir.

PORTAKAL

PORTAKAL
Bir orta boy taze portakal, yaklaşık 1 g protein içerirken, bir fincan taze soyulmuş portakal 2 gr'a kadar protein sağlar. Bu meyve kalorisi düşüktür ve lif, A vitamini, C vitamini ve kalsiyum bakımından yüksektir.

AVOKADO

AVOKADO
Protein oranı yüksek meyveler hakkında düşünürken, avokado şansınızın aklınızın ucundan geçmez. Bununla birlikte, bu yeşil, kremsi meyve şaşırtıcı miktarda bu makro besin içerir. Fincan başına neredeyse 3g. Avokado sodyum ve karbonhidrat bakımından düşüktür, bu nedenle düşük karbonhidratlı diyete kolayca sığabilir ve mükemmel bir sağlıklı yağ, prebiyotik lif ve potasyum kaynağıdır.

GUAVA MEYVESİ

GUAVA MEYVESİ
Yüksek proteinli meyve söz konusu olduğunda, guava birinciliği alır. Bardak başına neredeyse 4.2 g protein içerir ve bu da onu etrafındaki en protein açısından zengin meyvelerden biri yapar. Guava, çoğunlukla Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilen tropikal bir meyvedir. Gevrek dokusu ve armut ve çilek karışımını andıran tatlı tadıyla bilinir. Guava harika bir lif, C vitamini ve potasyum kaynağıdır.

KİVİ

KİVİ
Kivi, smoothie'lere ve meyve salatalarına egzotik bir dokunuş katan ferahlatıcı, hafif asidik lezzetleriyle bilinir. Belki de daha az bilinen bir gerçek, bu egzotik meyvenin protein açısından yüksek olması ve tek bir kapta neredeyse 2.1 g sağlayabilmesidir. Kivilerin kalorisi düşüktür ve potasyum, C vitamini, E vitamini ve K vitamini gibi mikro besinler bakımından yüksektir.
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