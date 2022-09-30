Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Kabızlığı gidermek için şimdiye kadar birçok şey denemiş, birçok besin tüketmiş olabilirsiniz. Kabızlık yaşamak hiç kimse için eğlenceli değildir. Ancak kabızlığa neden olan nedir ve rahatlama sağlamak ve banyoda bir saatlerce oturmamak için bazı yiyeceklerden yardım alabilirsiniz.

Sık sık kabızlığa neden olabilecek diğer bazı faktörler arasında fiziksel aktivite eksikliğinin yanı sıra yüksek oranda işlenmiş, yağ açısından zengin bir diyet yer alıyor.

Uzun süre tuvalete gidememe sorunuyla karşılaşırsanız ancak hangi yiyeceklerin yardımcı olabileceğinden emin değilseniz, kabızlık belirtilerinizi hafifletmek için bu gıdalardan herhangi birini deneyin.