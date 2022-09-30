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Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

30.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günde üç öğün yemek yediğinizde ve muhtemelen aralarda bazı atıştırmalıklar yediğinizde, vücudunuzun gerçekten ihtiyacınız olmayan gıda bileşenleri için bir çıkışa ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, vücut bu atığı kolaylıkla serbest bırakamadığında, başka bir deyişle, sağlıklı bir bağırsak hareketine sahip olmak için mücadele ediyorsunuz. Şişkinlik, gerilme ve nihayetinde kabızlık hissedebilirsiniz. Ancak kabızlığı geri dönmemek üzere bitiren bazı besinler var...

Kabızlığı gidermek için şimdiye kadar birçok şey denemiş, birçok besin tüketmiş olabilirsiniz. Kabızlık yaşamak hiç kimse için eğlenceli değildir. Ancak kabızlığa neden olan nedir ve rahatlama sağlamak ve banyoda bir saatlerce oturmamak için bazı yiyeceklerden yardım alabilirsiniz.

Sık sık kabızlığa neden olabilecek diğer bazı faktörler arasında fiziksel aktivite eksikliğinin yanı sıra yüksek oranda işlenmiş, yağ açısından zengin bir diyet yer alıyor.

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Uzun süre tuvalete gidememe sorunuyla karşılaşırsanız ancak hangi yiyeceklerin yardımcı olabileceğinden emin değilseniz, kabızlık belirtilerinizi hafifletmek için bu gıdalardan herhangi birini deneyin.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

YULAF

YULAF
Yulaf, beslenmenize daha fazla lif elde etmenin kolay ve sağlıklı bir yolu. Düzenli olarak yulaf yediğinizde, daha az kabızlık görebilir ve daha düzenli bağırsak hareketlerine sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, sabahları bir kâse yulaf ezmesini tüketmeyi ihmal etmeyin.

YOĞURT

YOĞURT
Hem lif hem de magnezyum kabızlığın giderilmesini destekleyebilir, ancak yardımcı olabilecek başka bir kaynak daha vardır: probiyotikler veya canlı bakteriler. Araştırmalar, probiyotiklerin midede denge oluşturmaya katkıda bulunabileceğini ve probiyotiklerdeki iyi bakterilerin sindirim sisteminizdeki koşulları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini, böylece daha düzenli bir sıklıkta etkili bir şekilde işlev görebileceğini ve boşaltabileceğini öne sürüyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yemeklerinize daha fazla lif katmanın kolay bir yolu, bol miktarda yapraklı yeşillik pişirmektir. Liflere ek olarak, yapraklı yeşillikler, kabızlığa yardımcı olabilecek önemli bir mineral olan bol miktarda magnezyum içerir.

AVOKADO

AVOKADO
Avokado tostu, sabahlarınız için damak tadınızı lezzetli bir kahvaltıyla beslemekten daha fazlasını yapabilir. Bu meyve, önemli miktarda lif, magnezyum ve sorbitol içeriyor. Avokado ayrıca, daha hızlı bir sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önleyebilen çözünür ve çözünmez lif içerir.

KURU ERİK

KURU ERİK
Araştırmalar, kuru eriklerin kabızlık semptomlarını hafifletebileceğini, dışkı çıkışını iyileştirebileceğini ve son çıkış sürecinin süresini sağlıklı bir şekilde hızlandırabileceğini bulmuştur. Bir fincan kuru erik içinde 12 gram çözünür lif olduğu düşünüldüğünde, bu çok şaşırtıcı değil. Kuru erik ayrıca bileşik sorbitol nedeniyle doğal bir müshil olarak kabul edilir.
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