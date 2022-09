Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Ağzınıza sürdüğünüz her an zehirliyor! Kanser, kalp, diyabet, obezite...

Kırmızı et merkezli bir beslenme, ileride sağlık sorunlarına yol açabilir. Et, protein açısından zengin olduğu için doğal olarak doyurucudur. Bununla birlikte, lif içermez. Mineraller, vitaminler ve antioksidanlardan yoksundur. Bu nedenle, temel besinleri sunan diğer bitki bazlı gıdalardan daha fazla et yerseniz, beslenmenizi çeşitlendirmezseniz sağlığınızı kötü etkileyebilirsiniz.

ET YEMEK KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Amerikan Kanser Enstitüsü araştırmasına göre, haftada yarım kilo ve yarım kilodan fazla et tüketen insanlarda belirli kanser türlerine karşı riskleri artıyor. Uzmanlar, genellikle doymuş yağda paketlenmiş kırmızı et yerine kümes hayvanları gibi daha yağsız bir hayvansal proteini tercih edin diyor.

Haftanın çoğu gecesi akşam yemeğinde et yediğinizi fark ederseniz ve azaltmak istiyorsanız, en azından haftada 2-3 gün et olmayan bir menü hazırlayarak denemeye başlayabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALILARINA VEDA EDERSİNİZ

Yemek hazırlarken yemeğin kendisini değil, sağlığınıza olan yararını düşünerek son kararınızı vermelisiniz. Sebzelerle dolu bir yemek yedikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Uzmanlar, hastalarının birçoğunun et ve yumurta ve peynir gibi hayvansal yan ürünlerden daha fazla bitki yediklerinde kendilerini çok daha iyi hissettiklerini ekliyor.

Tabii ki, diyetinize daha fazla sebze dahil etmenin faydalarından biri, daha düzenli olmanıza ve genel olarak sindirim problemlerini azaltmanıza yardımcı olabilmesidir.

Bütün gıdalar, sebzeler, kuruyemişler ve tohumlardan oluşan bitki bazlı bir diyete odaklanan insanlar, genellikle et ağırlıklı beslenen birinden daha sağlıklıdır. Bu, daha düşük kanser, obezite, kalp hastalığı ve daha fazlasını içerir.