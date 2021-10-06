Yerli robot Mini Ada internetten satışa sunuldu! İşte fiyatı

Konya merkezli Akınrobotics'in yerli robotu Mini Ada, tasarımı ile dikkatleri çekmişti. Firma tarafından havaalanlarında, otogarlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde ve birçok alanda görevlendirilebileceği söylenen robot, bazı internet mağazalarında satışa sunuldu.

İŞTE YERLİ ROBOT MİNİ ADA'NIN FİYATI

Online alışveriş sitelerindeki ilanlara göre, Mini Ada'nın fiyatı 162 bin 840 TL.

Birkaç gün içerisinde kargo şirketine teslim edileceği söylenen robot, 12 aya kadar taksitle ya da alışveriş kredisi ile satın alınabiliyor.

Peki 160 bin TL'yi aşan bir fiyata sahip olan robot hangi özelliklere sahip?

YERLİ ROBOT MİNİ ADA'NIN ÖZELLİKLERİ Akınrobotics tarafından üretilen Mini Ada, birçok alanda kullanılabiliyor. Robot aynı zamanda dans da edebiliyor.