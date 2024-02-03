MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'da fırtınalar estirmişti! Sibel Turnagöl son hali ve yeni mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu! Bakın şimdi ne yapıyor

Yeşilçam'da fırtınalar estirmişti! Sibel Turnagöl son hali ve yeni mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu! Bakın şimdi ne yapıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 15:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan usta oyuncu Sibel Turnagöl 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamış ve 'Mankenler Kraliçesi' olarak tanınmıştı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Turnagöl şimdi de son hali ve yeni mesleğiyle gündem oldu.

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlamıştı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

YENİ MESLEĞİYLE ŞAŞIRTTI

Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı.
2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlara veda eden Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürüyor.

Sibel Turnagöl şimdi de son hali ve yeni mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekanda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi dahi yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sibel Turnagöl yeşilçam Oyuncu ünlü oyuncu yaşında cesur filmler
En Çok Okunan Haberler
Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz

Büyük fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi...

Büyük fabrika yangını! İstanbul'dan da ekip sevk edildi...

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Kademeli emeklilik torba yasaya girdi

Köyde panik! Yollarda ve duvarlarda çatlaklar... Evler tahliye edildi

Köyde panik! Yollarda ve duvarlarda çatlaklar... Evler tahliye edildi

ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu!

ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu!

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.