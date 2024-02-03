Yeşilçam'da fırtınalar estirmişti! Sibel Turnagöl son hali ve yeni mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu! Bakın şimdi ne yapıyor

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlamıştı.
YENİ MESLEĞİYLE ŞAŞIRTTI
Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı.
2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlara veda eden Sibel Turnagöl uzun zamandır gözlerden uzakta sakin bir yaşam sürüyor.
Sibel Turnagöl şimdi de son hali ve yeni mesleğiyle sosyal medyada gündem oldu.
Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekanda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi dahi yapıyor.