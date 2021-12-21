Yeşilçam'ın tescilli güzeli 58'lik Aydan Şener'in son hali parmak ısırttı!

1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve ardından kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuğa adım atmıştı.

ÇALIKUŞU İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu ile geniş çaplı bir üne kavuşan oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerle sık sık adından söz ettirmişti.



Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şener, son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 58 yaşındaki oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Şener'in sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Kim der 58 yaşında diye", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara ona hiç uğramamış" gibi yorumlarda bulundu.