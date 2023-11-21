YouTuber MrBeast diri diri gömüldü! Toprağın altında 7 gün boyunca kalınca gözyaşlarına hakim olamadı... "Zihinsel ıstırap"

Tuhaf ve giderek pahalı hale gelen meydan okuma videoları sayesinde MrBeast dünyanın en genç ve zengin Youtuber'ı olarak kabul ediliyor. Aylık geliri kesin olarak bilinmese de ayda 3 ila 5 milyon dolar arasında reklam geliri elde ettiği tahmin edilen MrBeast yine limitleri zorlayan bir videoya imza attı. Sosyal medya fenomeni, dudak uçuklatan son gösterisinde, Uma Thurman'ın "Kill Bill" filmindeki karakterine benzer şekilde yedi gün boyunca yeraltına gömülmeye karar verdi.