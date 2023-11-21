YouTuber MrBeast diri diri gömüldü! Toprağın altında 7 gün boyunca kalınca gözyaşlarına hakim olamadı... "Zihinsel ıstırap"

Tuhaf ve giderek pahalı hale gelen meydan okuma videoları sayesinde MrBeast dünyanın en genç ve zengin Youtuber'ı olarak kabul ediliyor. Aylık geliri kesin olarak bilinmese de ayda 3 ila 5 milyon dolar arasında reklam geliri elde ettiği tahmin edilen MrBeast yine limitleri zorlayan bir videoya imza attı. Sosyal medya fenomeni, dudak uçuklatan son gösterisinde, Uma Thurman'ın "Kill Bill" filmindeki karakterine benzer şekilde yedi gün boyunca yeraltına gömülmeye karar verdi.
KENDİ REKORUNU KIRDI
MrBeast'in son paylaşımı 57 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken fenomen isim takım elbise giyerek yiyecek ve suyla donatılmış son teknoloji ürünü şeffaf bir tabutun içine uzandı. Ardından ise bu tabut yavaş yavaş toprağın içine konuldu.
Tabutun her bir köşesinde 1 haftalık süreyi takip etmek ve fenomen ismin durumunu kontrol edebilmek amacıyla kameralar yerleştirildi.
1 haftalık diri diri gömülme serüveninde MrBeast sık sık gözyaşlarına hakim olamadı. 2021 yılında 50 saat boyunca diri diri gömülme rekorunun sahibi olan MrBeast böylece kendi rekorunu kırmayı başardı.