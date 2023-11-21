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    4. YouTuber MrBeast diri diri gömüldü! Toprağın altında 7 gün boyunca kalınca gözyaşlarına hakim olamadı... "Zihinsel ıstırap"

    YouTuber MrBeast diri diri gömüldü! Toprağın altında 7 gün boyunca kalınca gözyaşlarına hakim olamadı... "Zihinsel ıstırap"

    21.11.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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    YouTuber MrBeast 212 milyon abonesiyle dünyanın en ünlü fenomenleri arasında yer alıyor. Gerçek adı 25 yaşındaki Jimmy Donaldson olan MrBeast sıradışı videolarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim "Lütfen bunu evde denemeyin" diye uyarıda bulanarak bir tabutun içine girip diri diri gömüldü. MrBeast tam 7 gün boyunca toprağın altında kalırken o anları da takipçileri için kaydetti.

    Tuhaf ve giderek pahalı hale gelen meydan okuma videoları sayesinde MrBeast dünyanın en genç ve zengin Youtuber'ı olarak kabul ediliyor. Aylık geliri kesin olarak bilinmese de ayda 3 ila 5 milyon dolar arasında reklam geliri elde ettiği tahmin edilen MrBeast yine limitleri zorlayan bir videoya imza attı. Sosyal medya fenomeni, dudak uçuklatan son gösterisinde, Uma Thurman'ın "Kill Bill" filmindeki karakterine benzer şekilde yedi gün boyunca yeraltına gömülmeye karar verdi.

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    KENDİ REKORUNU KIRDI

    MrBeast'in son paylaşımı 57 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken fenomen isim takım elbise giyerek yiyecek ve suyla donatılmış son teknoloji ürünü şeffaf bir tabutun içine uzandı. Ardından ise bu tabut yavaş yavaş toprağın içine konuldu.
    Tabutun her bir köşesinde 1 haftalık süreyi takip etmek ve fenomen ismin durumunu kontrol edebilmek amacıyla kameralar yerleştirildi.
    1 haftalık diri diri gömülme serüveninde MrBeast sık sık gözyaşlarına hakim olamadı. 2021 yılında 50 saat boyunca diri diri gömülme rekorunun sahibi olan MrBeast böylece kendi rekorunu kırmayı başardı.
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    YouTuber tabut mrbeast
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