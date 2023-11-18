Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Kalçasından köpek balığının ısırdığını söyledi... "Kurgu mu gerçek mi?"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir teknede çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisi çekmeyi başardı. Köpek balıklarıyla ünlü Florida'da ismi açıklanmayan bir kadın kalçasının yavru bir köpek balığı tarafından ısırıldığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin ardından "Kurgu mu gerçek mi?" yorumunu yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, görüntülerdeki hayvanın köpek balığı değil bir remora olduğunu iddia etti.







