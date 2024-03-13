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  4. Zehra Güneş'in son paylaşımı olay oldu! 'Fiziğin olay git tadını çıkar'

Zehra Güneş'in son paylaşımı olay oldu! 'Fiziğin olay git tadını çıkar'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 11:57
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Güneş saçlarını koyulaştırmış ve takipçilerinden tam not almıştı. Ünlü isim şimdi de spor yaptığı anları paylaşınca sosyal medyada yorum yağdı.

Son dönemde servetiyle gündemden düşmeyen Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde imaj tazelemiş ve saç rengini koyulaştırmıştı. Yeni imajıyla takipçilerinden tam not almayı başaran Güneş bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Spor yaptığı anları takipçileri ile paylaşan Zehra Güneş'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Fiğizin olay git tadnı çıkar', 'Yine harikasın', 'Sana bayılıyorum', 'Mükemmel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.
İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.
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