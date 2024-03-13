Zehra Güneş'in son paylaşımı olay oldu! 'Fiziğin olay git tadını çıkar'

Son dönemde servetiyle gündemden düşmeyen Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde imaj tazelemiş ve saç rengini koyulaştırmıştı. Yeni imajıyla takipçilerinden tam not almayı başaran Güneş bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.
O ANLARA YORUM YAĞDI
Spor yaptığı anları takipçileri ile paylaşan Zehra Güneş'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Fiğizin olay git tadnı çıkar', 'Yine harikasın', 'Sana bayılıyorum', 'Mükemmel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.
İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.