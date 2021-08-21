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  4. Zerrin Özer'in gerçek hali ortaya çıktı! Estetik haberleriyle gündeme gelmişti...

Zerrin Özer'in gerçek hali ortaya çıktı! Estetik haberleriyle gündeme gelmişti...

21.08.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı bir takım sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ortalarda görünmeyen Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı estetik haberleriyle kasık kavurmuştu. Önceki gün bir davete katılan Özer'in gerçek ortaya çıktı

Ulusal Model Yarışması'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. 1.5 senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım. Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti, öyle" dedi.

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Bu arada geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafın ardından 'Zerrin Özer çok değişmiş. Estetik operasyon mu yaptırdı?' sorularını akıllara getiren Özer'in hiç değişmemiş olması dikkatlerden kaçmadı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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