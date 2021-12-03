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Zeynep Tuğçe Bayat kız kardeşini paylaştı: İyi ki varsın!

03.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kız kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gönderisinde, "İyi ki varsın! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanan Bayat'a takipçileri "İkiz gibisiniz!" şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kız kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü için duygusal bir yazı kaleme aldı.

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Kardeşi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Bayat, gönderisinde "Sensiz yapamayacaklarım sıralı... Tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Zeynep Tuğçe Bayat'a "İkiz gibisiniz!" yorumları yapıldı.

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İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tuğçe Bayat
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