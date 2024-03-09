Zorbalığa maruz kaldığını söyleyerek giyim tarzını tamamen değiştirdi! "Dışarı bokserla çıkıyorum"

22 yaşındaki Abbie Fidgett, vücut dismorfisi ile başa çıkmasına yardımcı olmak için iç çamaşırını dış giyim olarak kullanmaya başladığını anlattı. Lise ve üniversite yıllarındaki fiziksel görüntüsü nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını ifaden Fidgett, vücudunu gizlemek için kat kat kıyafetler giydiğini söyledi.
2020'de farklı kıyafetlerle maruz kalma terapisini denedikten sonra giyim tarzının tamamen değiştiğini söyleyen Fidgett günlük hayatında iç çamaşırıyla sokağa çıkmaya başladı. İş yerine giderken bokser, gömlek ve ceket takımını tercih ettiğini söyleyen Fidgett, geceleri dışarı çıktığında sıklıkla iç çamaşırı giyiyor.
İç çamaşrıyla yaptığı kombinlerin özgüvenini arttırdığını ifade eden Fidgett, "Kendimi moda yoluyla ifade etmeye başladım çünkü sonunda kendim için bir şeyler yapıyormuşum gibi hissettim. Moda konusunda yaratıcı olmayı seviyorum, bu bana gücümü geri veriyor" dedi.
Lise hayatı boyunca zorbalığa maruz kaldığı için hep kendisini saklamak zorunda kaldığını söyleyen Fidgett, "Lisede çok zorbalığa uğradım. Bu yüzden benim için öncelik, vücudumu saklayabileceğim herhangi bir kıyafet parçası bulmaktı. Yaz aylarında bile kendimi saklamak için büyük kışlık paltolar giyerdim" diye konuştu.
2022 yılında TikTok'ta kombin videoları çekmeye başlayarak özgüvenini arttırdığını söyleyen genç kadın kendisiyle benzer durumları yaşayanlara ilham olmak istediğini belirterek, "Kendinize olan güveninizi bir gecede artıramazsınız; tarzımı değiştirmeye başlamak için kendimi yeterince iyi hissetmem yıllar aldı. Spor salonuna gitmek kendimi daha iyi hissetmemi sağladı ve aynı zamanda vücuduma daha fazla güvenmemi sağladı." diye konuştu.