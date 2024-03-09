Zorbalığa maruz kaldığını söyleyerek giyim tarzını tamamen değiştirdi! "Dışarı bokserla çıkıyorum"

Lise hayatı boyunca zorbalığa maruz kaldığı için hep kendisini saklamak zorunda kaldığını söyleyen Fidgett, "Lisede çok zorbalığa uğradım. Bu yüzden benim için öncelik, vücudumu saklayabileceğim herhangi bir kıyafet parçası bulmaktı. Yaz aylarında bile kendimi saklamak için büyük kışlık paltolar giyerdim" diye konuştu.