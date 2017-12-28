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Game of Thrones finali için HBO'dan çılgın önlemler!

GAME OF THRONES HABERLERİ | 28.12.2017 22:34 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD merkezli televizyon ağı HBO, dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un son sezonuyla ilgili spoilerların piyasaya çıkmaması için aşırı önlemler alıyor.

Game of Thrones finali için HBO'dan çılgın önlemler!

BBC Türkçe'nin haberine göre, geçtiğimiz sezon boyunca hem senaryonun hem de yayımlanmamış bölümlerin ortaya çıkması, yapımcı şirketin başını ağrıtmıştı.

Final sezonunda böylesine kötü sürprizlerin tekrar yaşanmaması için medyaya sızan bilgiler ve dizi oyuncularının paylaştıkları, çok sıkı önlemlerin alındığını ortaya koyuyor. Eğer bir aksilik olmazsa dizinin 8'inci sezonu 2019'da gösterilecek. Şu aralar dizinin oyuncuları son sezonun çekimleriyle meşgul. HBO, en büyük sızıntıların şirketin kendi içinden çıktığını bildiği için ona göre önlem alıyor.

Vanity Fair dergisine göre bu önlemleri 'delice' diye nitelemek bile mümkün. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizinin sonuna ilişkin sızıntıları önlemek için alınan ilk önlem, birden fazla final sahnesinin çekilmesi. HBO Program Başkanı Casey Bloys'un açıklamasına göre çekimler sırasında dronelar ile görüntülerin alınması aracılığıyla finalin anlaşılmasını önlemek için birden farklı alternatif son çekilecek.

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Ancak böylesine büyük bir yapımın birden fazla final sahnesi çekmesinin maddi açıdan HBO'ya büyük bir yük getireceği de bir gerçek.

Oyunculara senaryo verilmiyor
Dizinin Jon Snow karakterini oynayan Kit Harington, ABD'de yayınlanan 'Jimmy Kimmel Live!' televizyon programında geçen sezon üç adet sahte sahnenin çekilmesi için 15 saatin harcandığını söylemişti.

Ancak çekimleri takip eden hayranlar ise bu numarayı yemediklerini açıklamıştı. Dizideki Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke ise Telegraph gazetesi ile yaptığı son röportajda, oyunculara dizinin senaryosunun tamamen verilmediğini, çoğu oyuncuya finalin ne olacağının söylenmediğini açıkladı.

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Clarke, aynı zamanda birden fazla sezon finalinin yazıldığını ve bunların çekileceğini, büyük ihtimalle de hiçbir oyuncunun gerçekten dizinin nasıl biteceğini bilmediğini söyledi. Hatta bazı sitelerde yer alan haberlere göre bazı oyuncuların eline senaryo verilmeyerek kulaklıklarına söyleyecekleri repliklikler aktarılıyor.

Sosyal medya yasağı
Clarke aynı zamanda çok sıkı bir sosyal medya yasağının uygulandığını da sözlerine ekliyor . Geçen yıl dizinin hayranları sosyal medya görüntülerinden hangi sahnelerin çekildiğini ve hangi karakterlerin diziye geldiğini tahmin edebilmişti. Mesela Clarke'ın Instagram'dan Kit Harington ile paylaştığı görüntüler, Khaleesi'nin 'Duvar'ın ötesine bir yolculuk gerçekleştireceğine dair ipucu vermişti. Bu yüzden HBO'nun en çok kendi içinde önlem almasının en mantıklı yöntem olduğu ortaya çıkıyor.

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