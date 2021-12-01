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Game of Thrones’un Dağ’ı Hafthor Julius Björnsson’tan şaşırtan itiraf: Şaka yaptıklarını düşündüm

01.12.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones’un dizisinin Dağ (The Mountain) adlı karakteri olarak ünlenen, “dünyanın en güçlü adamı” unvanlı Hafthor Julius Björnsson, dizi için kendisine ilk teklif yapıldığında şaka yaptıklarını düşündüğünü itiraf etti. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan GoT serisinde yer alması için yöneltilen teklifin kurgulanmış bir şaka olduğunu zannettiğini belirtti.

Game of Thrones’un Dağ’ı Hafthor Julius Björnsson’tan şaşırtan itiraf: Şaka yaptıklarını düşündüm

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Dağ (The Mountain) karakteriyle tanınan Hafthor Julius Björnsson, 2018 yılında araba kaldırma, kaya taşıma, halter kaldırma ve kamyon taşıma gibi yarışlara girerek dünyanın en güçlü adamı unvanını kazanmıştı. Hiç oyunculuk deneyimi olmadığını dile getiren Björnsson, “Oyuncu olacağımı hiç düşünmemiştim. Hiç oyunculuk deneyimim olmadı ve o yıllarda İngilizcem o kadar iyi değildi. Hep gergin hissediyordum” dedi.

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“İNGİLİZCE KONUŞMAK BENİM İÇİN BİR MEYDAN OKUMAYDI”

İngilizce konuşmanın kendisi için ilk başlarda zorlayıcı bir adım olduğundan söz eden Björnsson,”Hep gergindim. Çünkü benim için bu bir meydan okumaydı. Ancak yıllar içinde daha iyi oldum” diye konuştu.

GoT için ilk teklif geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve duruma inanmadığını ifade eden Björnsson, “Neyse ki tecrübesiz bir oyuncu olarak çok repliğim yoktu. Birçok insanı öldürdüm ve rolüm tamamen fiziksel aktivitelere dayanıyordu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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