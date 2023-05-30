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Game Of Thrones’un yıldızı Pedro Pascal o sahneyi ilk kez açıkladı! “Gözlerim enfeksiyon kaptı”

30.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Game Of Thrones dizisinde Oberyn Martell karakterine hayata veren Pedro Pascal, trajik ölüm sahnesini yeniden canlandırmasını isteyen hayranları yüzünden hastalandığını söyledi. Ölüm sahnesini canlandırmak isteyen hayranlarının gözüne parmağını soktuğunu belirten ünlü yıldız, “Gözlerim enfeksiyon kaptı” diyerek duruma isyan etti.

Game Of Thrones’un yıldızı Pedro Pascal o sahneyi ilk kez açıkladı! “Gözlerim enfeksiyon kaptı”

48 yaşındaki Şilli asılı Amerikalı oyuncu Pedro Pascal, 2011 ile 2019 arasında sekiz sezon yayınlanan ve tüm dünyada bir fenomene dönüşen "Game of Thrones" dizisinde Oberyn Martell karakterini canlandırmıştı. Karakteri senaryo gereğince Gregor Clegane adlı karakter tarafından dövüş sonunda gözleri oyularak öldürülmüştü. Variety dergisinin "Actors on Actors" adlı röportaj serisine konuk olan Pascal hayranlarının ikonik hale gelen ölüm sahnesini canlandırmak için kendisiyle fotoğraf çektirmek istediklerinde parmaklarını gözüne soktuğunu itiraf etti.

“BAŞLARDA İZİN VERDİM AMA...”

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Ünlü oyuncu karakterinin başarısından dolayı hayranlarının ölüm sahnesine yoğun ilgi gösterdiğini düşünerek başlarda gözüne parmak sokulmasına izin verdiğini ifade etti. Hayranlarının kendisiyle fotoğraf çektirmek için geldiğinde gözüne parmaklarını sokmaları nedeniyle enfeksiyon kaptığını ifade eden yıldız isim, “İnsanlar selfie çekilirken parmaklarını gözlerime sokarak poz vermek istiyorlardı. Başlarda karakterin başarısından dolayı çok heyecanlı ve mutluydum, izin verdim. Ama sonra göz enfeksiyonu kaptım” dedi.

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Pedro Pascal game of thrones

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