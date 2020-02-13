Game of Thrones yıldızı Sophie Turner bebek bekliyor

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner, ilk bebeğini bekliyor.

Just Jared’a konuşan çifte yakın bir kaynak, çiftin yakınlarının bu haberle çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Sophie Turner ve Joe Jonas, geçen yaz Las Vegas’ta görkemli bir düğünle evlenmişti.

Birçok kaynak ünlü oyuncunun hamileliğini doğrularken çift konu hakkında sessizliğini koruyor.



Turner’ın 4 Şubat’ta eşini etiketlediği Instagram paylaşımında, “Mutluluk seninle başladı” notunu yazmıştı.



