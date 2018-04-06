Gamze Özçelik'in Mehmetçik Kut'ül Amare macerası da kısa sürdü

Üç yıl aradan sonra TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisiyle ekranlara geri dönen Gamze Özçelik'in ömrü kısa sürdü.

ÇİÇEK HATUN' KARAKTERİNE HAYAT VERİYORDU

Bir dönem aranılan oyuncuların başında gelen Gamze Özçelik, Mehmet Akif Alakurt ile başrol oynadığı 2013 yapımı Fatih dizisindeki Çiçek Hatun rolünden sonra bu kez Mehmetçik Kut'ül Amare'de Elizabeth rolüne hayat vermeye başlamıştı.

ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

Gamze Özçelik'in perşembe akşamları seyirciyle buluşan TRT dizisindeki ömrü kısa sürdü. Oyuncu, tıpkı dizinin başrol oyuncusu Kaan Taşaner gibi senaryodaki rolü bittiği için kadrodan ayrıldı.