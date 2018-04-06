MAGAZİN

Gamze Özçelik'in Mehmetçik Kut'ül Amare macerası da kısa sürdü

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Gamze Özçelik, Çiçek Hatun karakterine hayat verdiği Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde rolü bittiği için kadrodan ayrıldı.

Gamze Özçelik'in Mehmetçik Kut'ül Amare macerası da kısa sürdü

Üç yıl aradan sonra TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisiyle ekranlara geri dönen Gamze Özçelik'in ömrü kısa sürdü.

ÇİÇEK HATUN' KARAKTERİNE HAYAT VERİYORDU
Bir dönem aranılan oyuncuların başında gelen Gamze Özçelik, Mehmet Akif Alakurt ile başrol oynadığı 2013 yapımı Fatih dizisindeki Çiçek Hatun rolünden sonra bu kez Mehmetçik Kut'ül Amare'de Elizabeth rolüne hayat vermeye başlamıştı.

ÖMRÜ KISA SÜRDÜ
Gamze Özçelik'in perşembe akşamları seyirciyle buluşan TRT dizisindeki ömrü kısa sürdü. Oyuncu, tıpkı dizinin başrol oyuncusu Kaan Taşaner gibi senaryodaki rolü bittiği için kadrodan ayrıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik: Kut'ül Amare gamze özçelik

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm 2. fragmanı! Sultan Mehmed'in Şehzade Orhan hamlesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm 2. fragmanı! Sultan Mehmed'in Şehzade Orhan hamlesi

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Nasıl öldüklerini bilmek istiyorum! (Kadın son bölüm izle)

Kadın 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Nasıl öldüklerini bilmek istiyorum! (Kadın son bölüm izle)

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı: Sultan ölüyor mu? (Çukur son bölüm izle)

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı: Sultan ölüyor mu? (Çukur son bölüm izle)

Bizim Hikaye 28. son bölüm izle: Barış tuzağa düştü! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 28. son bölüm izle: Barış tuzağa düştü! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Avlu 2. son bölüm izle: Deniz'e yeni tuzak! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 2. son bölüm izle: Deniz'e yeni tuzak! (Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı affedecek mi? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.